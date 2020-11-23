Abdullah Avcı: Bazen böyle kazanacaksın

Trabzonspor'un başında ilk maçında ilk galibiyetini elde eden Abdullah Avcı, takım savunması üzerine çalıştıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Gol yememenin önemine dikkat çeken Avcı, "Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi, bu önemli. Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNU İLK YARI KOPARABİLİRDİK"

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ve ikinci yarı farklı oyun formasyonlarında oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik." diye konuştu.

Rakibin ise duran toptan ilk yarı etkili olduğunu ifade eden Avcı, "Sayılmayan bir golleri var. Hugo'nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIM SAVUNMASINI DOĞRU YAPTIK"

Avcı, ikinci yarı hava şartları, pas ve savunmaya çıkarken kaybettiği topların olduğunu kaydederek, "Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibarıyla gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

Çok eksiklerinin bulunduğunu vurgulayan Avcı, " Bununla ilgili adım adım çalışacağız. Maç kazanmak biraz da bize öz güven getirecek. Öz güven getirince çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.