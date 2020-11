FETÖ'cü Enes Kanter ile İsrailli bürokrat Gilad Erdan bir araya geldi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile bir araya geldi. Sosyal medyadan buluştukları anları fotoğraflayan Erdan, Kanter'den forma hediye aldı.

Yaptığı paylaşımda Erdan, "Bu hafta Erdoğan aleyhine yaptığı konuşmaların bedelini ağır şekilde ödeyen, NBA'in en iyi oyuncularından biri olan Enes Kanter ile tanıştım. Kendisiyle Antisemitizm ile mücadelede işbirliği yapmaktan, İsrail'deki Yahudiler ve Müslümanlar için bir basketbol kampı hazırlamaktan bahsettik." ifadelerini kullandı.

''Yazıklar olsun”

Türkiye, söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter’dan yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Yahudilerle ilgili sözlerini hatırlatarak, “İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen’in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? ‘Antisemitizme karşı’ ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” görüşünü dile getirdi.

Given the warm welcome and support you @giladerdan1 granted to his mouthpiece, should people of Israel conclude that you also share his master’s ill views on Jews?Will this be the basis of cooperation you publicly pledged to engage with him “against #antisemitism”?What a shame. pic.twitter.com/OPTd8jZGLE