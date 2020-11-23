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FETÖ'cü Enes Kanter ile İsrailli bürokrat Gilad Erdan bir araya geldi

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile buluştu. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği, o paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile bir araya geldi. Sosyal medyadan buluştukları anları fotoğraflayan Erdan, Kanter'den forma hediye aldı.

Yaptığı paylaşımda Erdan, "Bu hafta Erdoğan aleyhine yaptığı konuşmaların bedelini ağır şekilde ödeyen, NBA'in en iyi oyuncularından biri olan Enes Kanter ile tanıştım. Kendisiyle Antisemitizm ile mücadelede işbirliği yapmaktan,  İsrail'deki Yahudiler ve Müslümanlar için bir basketbol kampı hazırlamaktan bahsettik." ifadelerini kullandı.

''Yazıklar olsun”
Türkiye, söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter’dan yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Yahudilerle ilgili sözlerini hatırlatarak, “İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen’in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? ‘Antisemitizme karşı’ ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun” görüşünü dile getirdi.

''Hiç şaşırtmadı''
Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği de, yine Twitter’dan, “Netanyahu’nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir” açıklamasını yaptı. 

Portland Trail Blazers takımına transfer oldu
Enes Kanter, ABD Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics’te oynadıktan sonra kısa süre önce Portland Trail Blazers takımına transfer olmuştu.

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