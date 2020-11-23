Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba'nın aldığı ücret şaşırttı

1 gol, 1 asistle Medipol Başakşehir maçına damga vuran Atiba Hutchinson, şu anda yıllık 500 bin Euro’luk maaşıyla Beşiktaş'ta en az kazanan yabancısı durumunda.Abone ol
Beşiktaş'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen Atiba Hutchinson, 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansının yanı sıra gençlere taş çıkaran, hırsıyla şov yapan 37'lik futbolcu, takımın hep en az kazanan isimlerinden olmasına rağmen, futboluyla tam tersi olarak zirvenin içerisinde yer aldı.
7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı
Sabah'ın haberine göre; bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda Beşiktaş'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı. Tecrübeli yıldız bu sezonki maaşıyla ise takımın en az kazanan yabancısı konumunda. Net maaşlarda Hasic 225 bin Euro alacak olsa da imza parası da eklendiğinde Atiba'dan daha fazla gelir elde etmiş oluyor.
En çok Atiba sevindi
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yükselen performansına en çok Atiba sevindi. 2017- 18'in devre arasında Beşiktaş'ın forvet aradığı dönemde yönetime vatandaşı olan Larin'i tavsiye eden Atiba, ABD MLS Ligi'nden siyahbeyazlılara gelişinde pay sahibi olmuştu. Son haftaları boş geçmeyen Kanadalı forvetin çıkışı da böylelikle 37'lik yıldızın yüzünü güldürdü.
Beşiktaş'ta yabancıların maaşları:
Atiba: 500 bin Euro
Vida: 3.4 milyon Euro
Ljajic: 2.2 milyon Euro
Larin: 1.6 milyon Euro
N'Koudou: 1.6 milyon Euro
Lens: 1.95 milyon Euro
Boyd: 1.2 milyon Euro
Douglas: 800 bin Euro
Mirin: 1.275 milyon Euro
Mensah: 1.3 milyon Euro
Welinton: 800 bin Euro
N'Sakala: 500 bin Euro
Josef: 1.3 milyon Euro
Montero: 775 bin Euro
Aboubakar: 1.5 milyon Euro
Rosier: 800 bin Euro
Ghezzal: 1 milyon Euro
Hasic: 225 bin Euro + imza parası bu sezon 500 bin Euro
*Hasic 4.5 yıllık anlaşma karşılığında imza parası ve maaş olarak toplam 2 milyon 475 bin Euro kazanacak.
Atiba'nın kazandığı senelik ücretler
2013-14: 1 milyon Euro
2014-15: 1 milyon Euro
2015-16: 1 milyon Euro
2016-17: 1.5 milyon Euro
2017-18: 1.5 milyon
Euro 2018-19: 875 bin Euro
2019-20: 875 bin Euro
2020-21: 500 bin Euro