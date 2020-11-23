Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la yolunu resmen ayırdı! Arınç istifa edecek mi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın" diyen Bülent Arınç'a çok sert çıktı. Arınç'ın yeni bir fitne ateşi yakmaya çalıştığını söyledi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu sözler üzerine "Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu, bakalım Arınç gereğini yapacak mı?" diye sordu.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ı hedef alan açıklamalarıyla ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. "Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu" diyen Ahmet Hakan, Arınç'ın bunun gereğini yapıp yapmayacağını sordu.

Cumhurbaşkanı adına konuşurmuş gibi yaptı...

Bülent Arınç için "Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir. zun zamandır sözünün etkisi azalmıştır. Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir. İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır" diyen Ahmet Hakan, tüm bunlara rağmen Arınç'ın sözlerinin gündem olmasının nedeninin de "Cumhurbaşkanı adına konuşuyormuş gibi bir hava içinde olmasına" bağladı.

Reformlar için Arınç'a görev mi verildi?

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklamalarının ardından "Bülent Arınç kim adına konuşuyor? Arkasında Cumhurbaşkanı mı var? Onun adına mı konuşuyor? Reform bağlamında bu tür konuşmalar yapma görevi Arınç’a mı verildi?" sorularına cevap aramaya başladığını belirten Ahmet Hakan şunları yazdı:

Erdoğan 'cumhur ittifakı' için fitneyi gördü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu soruların cumhur ittifakı açısından doğurduğu ve doğurabileceği “fitne”yi gördü. Dün yaptığı çok sert açıklamada... Bülent Arınç’ı hedef almasının arkasında yatan temel neden buydu.

Erdoğan Arınç'la yollarını resmen ayırdı...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu. İsim vermedi ama sözleri adrese teslimdi.

Arınç hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak?

- Bakalım Bülent Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç için ne dedi? - Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

- Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir.

- Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Bülent Arınç ne demişti Bülent Arınç "Ben de Sayın Cumhurbaşkanı da tutuksuz yargılama istiyoruz. Hakim ve savcılar yanlış yapıyor. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.