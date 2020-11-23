Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs patlaması! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edildi.Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor.

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Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.



Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor.

Sayının artmasından endişe ediliyor



Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.