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HABER /  DÜNYA

Joe Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı için düşündüğü isim belli oldu

Anadolu Ajansı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi. 

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ABD medyasında yer alan habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek. 

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

New York Times gazetesinin haberine göre yaklaşık 20 yıl boyunca Biden ile beraber çalışan Blinken'ın önceliği ABD'nin güvenilir bir müttefik olarak uluslararası anlaşmalar ve kurumlar içindeki yerini sağlamlaştırmak olacak.

Bunların başında da Paris İklim Anlaşması ve İran ile yapılan nükleer anlaşma geliyor.

Blinken, bu yaz yaptığı açıklamada ABD'nin iklim ya da koronavirüs gibi sorunlarla ne kadar güçlü olursa olsun tek başına mücadele edemeyeceğini söylemişti.

Obama döneminde Orta Doğu politikasıyla ilgili yakın çalışmalar gerçekleştiren Blinken, diğer ülkelerle birlikte çalışarak Çin ile rekabet etmekten yana.

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