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Yerli otomobil TOGG için otoparklarda yeni düzenleme

AVM’lerdeki otoparklarda, her 50 park yerinde en az bir elektrikli araca park yeri zorunluluğu getirilecek.

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

Otoparklara TOGG ayarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli otomobil TOGG için elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "AVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getiriyoruz. Ayrıca bu otoparklarda şarj ünitesi de olacak." dedi.

Konutlarda da şarj istasyonu kurulacak

Elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu noktasında mevzuat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, "2023 yılından sonra konutlarda elektrikli şarj istasyonlarının kurulmasıyla ilgili mevzuat çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Birçok ülke elektrikli araçlar için şarj altyapısı çalışmalarına devam ederken, ülkemizde de çalışmalar sürüyor. Yerli otomobil TOGG piyasaya çıktığında, herhangi bir şarj altyapı sorunu yaşamaması planlanıyor.

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