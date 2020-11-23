23 Kasım evde bakım maaşı 42 ilde yattı TC ile sorgulama

Kasım ayında evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları 23 Kasım pazartesi günü hangi illerde yattı? Bugün yani 23 Kasım'da İzmir, Hatay, Tokat, Osmaniye, Afyonkarahisar olmak üzere toplam 42 ilde maaşlar yattı.

Abone ol

Kasım ayının sonlarına gelirken evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. 23 Kasım pazartesi günü 42 ilde evde bakım maaşları yattı... İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 23 Kasım 2020 itibariyle 42 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. Evde bakım parası yatırılan iller şöyle: 1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Edirne 4- Tokat 5- Ordu 6- Bayburt 7- Adıyaman 8- Manisa 9- Samsun 10- İstanbul 11- Denizli 12- Kırklareli 13- Bolu 14- Mersin 15- Konya 16- Ankara 17- Bilecik 18- Şanlıurfa 19- Sakarya 20- Zonguldak 21- Afyonkarahisar 22- Uşak 23- Diyarbakır 24- Osmaniye 25- Aydın 26- Kırşehir 27- Hatay 28- Antalya 29- Çanakkale 30- Elazığ 31- Van 32- Şırnak 33- Karabük 34- Balıkesir 35- Çorum 36- Muğla 37- Bursa 38- İzmir 39- Adana 40- Trabzon 41- Düzce 42- Kayseri

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı ne kadar: Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…

Evde bakım desteği

Eski: 1.460

Yeni: 1.544

Engelli aylığı

%40-69

Eski: 537

Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ

Eski: 805

Yeni: 854.