Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Fatih Altaylı'ya maske teşekkürü

Habertürk'te Fatih Altaylı ve konukları, Teke Tek programına maskeyle çıktı. Rehavet halinde yeni tip koronavirüsün daha da yaygınlaşacağını söyleyen Altaylı, tedbirli davranmazsak iki hafta sonra hepimiz evlere tıkılırız uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Koca da Altaylı'ya ve bilim insanlarına teşekkür etti.

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Habertürk televizyonunda yayınlanan TekeTek Bilim programında Fatih Altaylı'nın konuklarıyla birlikte yayını maske takarak yapması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkatinden kaçmadı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı ve bilim adamlarına teşekkür etti.

"Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum."