Geçen hafta annesini kaybetti! Çatalca Kaymakamı koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz Pazartesi günü annesini kalp krizinden kaybetmenin acısını yaşayan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, korona virüse yakalandı.

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Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, korona virüse yakalandı. Muğla’dayken yaptırdığı test sonucu korona virüs olduğunu öğrenen kaymakam Ermiş, evinde tedavi görmeye başladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü annesini kalp krizinden vefat eden kaymakam Ermiş’in babasının da korona virüs testinin pozitif çıktığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan kaymakam Ermiş’in yerine Silivri Kaymakamı Ali Partal vekalet edecek.