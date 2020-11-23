Ronaldo Real Madrid'e dönmek istiyor! İspanyollardan bomba iddia

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönmenin planlarını yapıyor.

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Real Madrid'e yakın kaynaklardan Marca, futbol hayatına Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo'nun yaz transfer döneminde eski takımına dönebileceğini yazdı.

35 yaşındaki yıldız, 2018 yazında Juventus için eflatun-beyazlılardan ayrılmıştı. Ronaldo, Madrid ekibinden ayrıldıktan sonra eski takımıyla ilgili açıklamalardan uzak durmayı tercih ediyordu.

Davet sonrası 'dönecek' iddiası

Portekizli oyuncunun eski takımına karşı tutumu geçtiğimiz mart ayında değişti. Real Madrid Başkanı Flonretino Perez, 1 Mart 2020'de Bernabeu'da oynanan ve Real Madrid'in 2-0 kazandığı Portekizli oyuncuyu stadyumda ağırlaşmıştı. Cristiano Ronaldo, bu davet üzerine sosyal medya hesaplarından eski takımını tebrik edince gazeteler, yıldız oyuncunun eski takımına dönebileceği haberlerini yaptı.

Ronaldo, İtalya Serie A kariyerinde 69 maça çıktı ve 60 gol ve 12 asist üretti.

Ronaldo'nun olası transferine onay verecek

Pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak isteyen İtalyan devi, harcamalarını azaltmak için önümüzdeki yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun olası transferine onay verecek. Real Madrid'in bu sezon ki durumu Portekizli'nin fikrini değiştirdi. Düşüşte olan Başkent takımı için Cristiano Ronaldo eski takımına dönmek istiyor.

Real Madrid cephesi, oyuncunun dönmesi için ikna olmuş değil

Cristiano Ronaldo'nun aksine Real Madrid cephesi, oyuncunun dönmesi için ikna olmuş değil. Zira 35 yaşındaki oyuncunun maaşı yüksek olması transfer ihtimalini düşürüyor.