Celal Kılıçdaroğlu abisi Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Çakıcı'nın yanında durmazsa ceza kesilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın yanında dimdik durmaya çağırarak, "Ağabeyim Kemal, PKK’lı olanları ve HDP’yi CHP’den tasfiye etmelidir. Aksi halde ağabeyime devlete karşı geldiği için ceza kesilecektir." dedi.

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Celal Kılıçdaroğlu’nun bir kağıda bakarak okuduğu metinde, kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’yı yanlış anladığını, CHP liderinin piyon olduğunu ve CHP’yi HDP’lilerden uzaklaştırmadığı takdirde cezasının kesileceğini söyledi.

Ara ara kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tepki gösteren açıklamalar yapan Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin akli dengesinin yerinde olmadığını da iddia etti.

"HDP’yi CHP’den tasfiye etmelidir"

Sosyal medyada gezen videoda Celal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Gündeme damgasını vuran Alaattin Çakıcı’yla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yani ağabeyim, onun hakkında konuşmak istiyorum. Alaattin Çakıcı mafya babası değildir, ağabeyim konuyu yanlış anlamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir piyondur. Çakıcı ise PKK ve teröristlere karşı dik duran bir devlet adamıdır. Ağabeyim tecavüzcü Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, HDP, Akif Hamzaçebi, Özgür Özel, Veli Ağbaba ile diyaloglarını kesmelidir ve benim gibi Alaattin Çakıcı’nın yanında dimdik durmalıdır. Ağabeyim Kemal, PKK’lı olanları ve HDP’yi CHP’den tasfiye etmelidir. Aksi halde ağabeyime devlete karşı geldiği için ceza kesilecektir. Ağabeyimin akli dengesi yerinde değildir ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Biz her zaman devletimizin yanında ve devlet adamlarımızın yanında durmuşuzdur. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Alaattin Çakıcı’nın yanındayız.”

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sordu.

Çakıcı hemen ardından Twitter hesabından yayınladığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol”, 'dürzü', 'seni bakla çubuğu ile tanıştırırım" gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullandı.

Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Eleştirilerin odağındaki Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterip Twitter hesabından bir kez daha açıklama yaptı:

"Sen ve avanene sesleniyorum" diyen Çakıcı, "Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve o avanende o yürek var mı?"

CHP'den ihraç edilmişti

2017 yılında Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edilmişti. Kılıçdaroğlu, abisine ve CHP yönetiminin politikalarına sosyal medya hesasından sert eleştiriler yöneltmişti.