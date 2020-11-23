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Cengiz Ünder'in takımı Liverpool karşısında sahaya gömüldü

Premier Lig'de Liverpool, Leicester City karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Cengiz Ünder oyuna 64'te dahil oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, evinde Leicester City'yi konuk etti. Sakatlık ve koronavirüs vakaları nedeniyle birçok futbolcusundan yoksun mücadele eden Kırmızılar, rakibini 3-0 mağlup ederek altıncı galibiyetini elde etti.

Son şampiyona 3 puanı getiren goller 21' Jonny Evans(KK), 41' Diogo Jota ve 86' Roberto Firmino'dan geldi. 6 maçta 7 gol kaydeden Jota, ligde ilk 4 iç saha maçında da gol atmayı başaran ilk Liverpool oyuncusu oldu.

Cengiz yedek başladı

Anfield'da yenilmezlik serisini 64 maça çıkaran son şampiyon, kulüp rekorunu geliştirdi. Leicester City'de maça yedek başlayan Cengiz Ünder, 62. dakikada Harvey Barnes'ın yerine oyuna dahil oldu.

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