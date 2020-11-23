TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı: Vatandaşlarımız bandrollü şişeleri tercih etmeli

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine, bandrollü şişeleri tercih etmeli” uyarısı yaptı.

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TESK Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, 'merdiven altı' üretilen kaçak alkollü içkinin can aldığına dikkati çekti.

Palandöken, yeni düzenlemeyle etil alkole ulaşımın önünün kapandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

Kasım sonu itibarıyla da evsel kullanım amaçlı etil alkol yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek.