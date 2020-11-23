Ahmet Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a 'Demirtaş' desteği cesaretle dile getiren siyasetçilerden

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışma yaratan sözlerine Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi. Davutoğlu, " Arınç, tecrübeli bir siyasetçi. Nereye doğru gidildiğini görüyor" dedi.

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YİK üyesi Bülent Arınç'ın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin çıkışı ses getirmeye devam ediyor. Arınç, 'Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri AK Parti ile MHP cephesinden tepkiyle karşılanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından olumlu karşılandı.

Başbakan olduğumda izin vermedim

Selahattin Demirtaş hakkında nihai hükümlerin verilmediğini, AİHM’nin de serbest bırakılma çağrısı yaptığını belirten Davutoğlu, Başbakan olarak Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermediğini hatırlattı.

'Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez'

Davutoğlu, Demirtaş için “Tutuklu yargılamaya zaten esastan karşı olduğum için ve siyasi mücadelenin siyasal alanda olması gerektiğini düşündüğüm için Demirtaş’ın tutuklu olmasına ne ben ne partim bu çerçevede onay vermez yani olumlu görmez.” derken, Bülent Arınç'ın Demirtaş'a desteğini de değerlendirdi.

Arınç, doğruyu dile getirdi

Davutoğlu Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışını ise şu sözlerle değerlendirdi;