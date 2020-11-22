Türkiye sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Türkiye'nin cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor.
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Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı.
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Bu kapsamda; İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı.
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Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü.
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