Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir araya geldi

SUUDİ ARABİSTAN Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. İlişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

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Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kimler katıldı?

Neom'daki görüşmeye Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Veliaht Sekreteri Bender er-Reşid, ABD tarafından ise Pompeo'nun yanında ABD'nin Riyad Büyükelçisi John Abizaid katıldı.

Avrupa ve Orta Doğu turu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 14 Kasım'da Fransa'dan başlayarak aralarında Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan tura çıkmıştı.