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Melih Gökçek'ten Yavaş hakkında olay iddialar: Yavaş’ın uykuları kaçacak

ANKARA eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, mevcut Başkan Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. "Yavaşın ipliğini pazara çıkarayım dedim." ifadesini kullanan Gökçek, "45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdi" sorusunu yöneltti.

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Eski Başkan Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Mansur Yavaş’ın uykularını kaçıracak' sorular yöneltti.

Yavaş'ın hep dile getirdiği "Şeffaf ihale" uygulamasını sert sözlerle eleştiren Gökçek, "Mansur Yavaş sana kömür ihalesini sorardım. 45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdiğini sorardım. Sana metro konusunda Ankaralıları nasıl aldattın onu sorardım." düşüncesini dile getirdi.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

"İpliğini pazara çıkarayım dedim"

- Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var. Belediye meclis üyeleri mutlaka Mansur yavaş’a birçok soru sorucaklar. Ben de eski bir belediye başkanı olarak dışarıdan bazı sorular sorarak Mansur Yavaşın ipliğini pazara çıkarayım dedim.

"Şeffaf ihale"

- Mansur Yavaş’a milleti "şeffaf ihale yapıyorum. Bütün Türkiye’ye örnek oluyorum" diyerek nasıl uyuttuğunu örnekleriyle anlatıp, nasıl numaralar döndüğünü örnekleriyle ortaya koyup, kendisinden doyurucu cevap isterdim...

Aynı kişiye ihale

- Mansur Yavaş sana kömür ihalesini sorardım. 45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdiğini sorardım. Sana metro konusunda Ankaralıları nasıl aldattın onu sorardım.

"Hiç ama hiçbirine cevap veremez"

- Dedim ki hiç olmazsa soruları 10'a tamamlayayım. Son üç soru daha inan olsun daha onlarca soru sorarım. Ve hiç ama hiçbirine cevap veremez. Niye mi? Çapsızda onun için...

"Yavaş’ın uykuları kaçacak..."

- Bu tweetten sonra Rabbim’in izniyle Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak... dinleyin... Niye kaçacağını görün...

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