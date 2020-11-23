Melih Gökçek'ten Yavaş hakkında olay iddialar: Yavaş’ın uykuları kaçacak

ANKARA eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, mevcut Başkan Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. "Yavaşın ipliğini pazara çıkarayım dedim." ifadesini kullanan Gökçek, "45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdi" sorusunu yöneltti.

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Eski Başkan Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda 'Mansur Yavaş’ın uykularını kaçıracak' sorular yöneltti.

Yavaş'ın hep dile getirdiği "Şeffaf ihale" uygulamasını sert sözlerle eleştiren Gökçek, "Mansur Yavaş sana kömür ihalesini sorardım. 45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdiğini sorardım. Sana metro konusunda Ankaralıları nasıl aldattın onu sorardım." düşüncesini dile getirdi.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

"İpliğini pazara çıkarayım dedim"

- Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var. Belediye meclis üyeleri mutlaka Mansur yavaş’a birçok soru sorucaklar. Ben de eski bir belediye başkanı olarak dışarıdan bazı sorular sorarak Mansur Yavaşın ipliğini pazara çıkarayım dedim.

"Şeffaf ihale"

- Mansur Yavaş’a milleti "şeffaf ihale yapıyorum. Bütün Türkiye’ye örnek oluyorum" diyerek nasıl uyuttuğunu örnekleriyle anlatıp, nasıl numaralar döndüğünü örnekleriyle ortaya koyup, kendisinden doyurucu cevap isterdim...

Aynı kişiye ihale

- Mansur Yavaş sana kömür ihalesini sorardım. 45 milyonluk ihaleyi iptal edip 61 milyona davetiye usulüyle aynı kişiye niye verdiğini sorardım. Sana metro konusunda Ankaralıları nasıl aldattın onu sorardım.

"Hiç ama hiçbirine cevap veremez"

- Dedim ki hiç olmazsa soruları 10'a tamamlayayım. Son üç soru daha inan olsun daha onlarca soru sorarım. Ve hiç ama hiçbirine cevap veremez. Niye mi? Çapsızda onun için...

"Yavaş’ın uykuları kaçacak..."

- Bu tweetten sonra Rabbim’in izniyle Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak... dinleyin... Niye kaçacağını görün...

1️⃣BUGÜN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİN DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ VAR.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ MUTLAKA MANSUR YAVAŞ’A BİRÇOK SORU SORUCAKLAR.

BEN DE ESKİ BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DIŞARIDAN BAZI SORULAR SORARAK MANSUR YAVAŞIN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARAYIM DEDİM.

1️⃣.BÖLÜM⤵️ pic.twitter.com/13AXtN7kH7 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 23, 2020

2️⃣MANSUR YAVAŞ’A MİLLETİ “ŞEFFAF İHALE YAPIYORUM. BÜTÜN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYORUM” DİYEREK NASIL UYUTTUĞUNU ÖRNEKLERİYLE ANLATIP, NASIL NUMARALAR DÖNDÜĞÜNÜ ÖRNEKLERİYLE ORTAYA KOYUP, KENDİSİNDEN DOYURUCU CEVAP İSTERDİM...

2️⃣.BÖLÜM⤵️ pic.twitter.com/2LmZZYfSUv — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 23, 2020

3️⃣MANSUR YAVAŞ SANA KÖMÜR İHALESİNİ SORARDIM.

45 MİLYONLUK İHALEYİ İPTAL EDİP 61 MİLYONA DAVETİYE USULÜYLE AYNI KİŞİYE NİYE VERDİĞİNİ SORARDIM.

SANA METRO KONUSUNDA ANKARA’LILARI NASIL ALDATTIN ONU SORARDIM.

3️⃣.BÖLÜM⤵️ pic.twitter.com/GlDh8WvqXK — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 23, 2020

4️⃣DEDİM Kİ HİÇ OLMAZSA SORULARI 10’A TAMAMLAYAYIM. SON ÜÇ SORU DAHA⤵️

İNAN OLSUN DAHA ONLARCA SORU SORARIM. VE HİÇ AMA HİÇBİRİNE CEVAP VEREMEZ.

NİYE Mİ?

ÇAPSIZDA ONUN İÇİN...

4️⃣.BÖLÜM⤵️ pic.twitter.com/EnNzkV2NuF — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 23, 2020