15 gün sokağa çıkma ve seyahat yasağı getiririz! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile diğer yasaklara yeterince uyulmadığı takdirde uzun süreli sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı getirileceğini açıkladı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında İstanbul'un şu anda 3. pikini yaşadığını belirterek, önlemlere uyulmazsa uzun süreli sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı getirileceğini açıkladı. İşte Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın sokağa çıkma yasağı ve salgında son durumla ilgili Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamanın satır başları...

- Önce Ankara 2. Pikini yaptı. Zirveye çıktı. Şimdi de İstanbul 3. pikini yapıyor. Önlemler yeterli mi? Bu zor bir durum aslında. Bir gönülden geçen önlem vardır bir de alınabilecek. Bu tüm dünyanın sorunu. Tüm sistem düşünülerek önlem alınıyor.

- Biz öneriyoruz. Konuşuluyor. Belirleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın önlemleri bizzat açıklaması ve önlem paketi olması şu açıdan iyi, farkındalığı arttırıyor ve ciddiyeti herkese hatırlatıyor. Bu iş ciddi, şakası yok mesajı en iyi böyle veriliyor.

Bakan Koca hafta sonu tam kapanma istemiş!

- Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. (Bakan Koca’nın bu ifadesinden aslında talep ettiğinin hafta sonu tam bir sokağa çıkma yasağı olduğunu anlıyorum) Ama bu da halka yeterince mesaj verdi.

- İki gün içinde hastalığın artış trendinin düştüğünü gördük bile. Bu bir adım sonra hasta sayısına, bir adım sonra ağır hasta sayısına, bir adım sonra entübe sayısına, bir adım sonra da vefat sayısına olumlu yansıyacak ve hepsi peyderpey düşecek.

Sayılar düzmezse sokağa çıkma ve seyahat yasağı...

Soru: Peki ya düşmezse. 15 gün tam bir kapanma daha iyi olmaz mıydı?

- Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar...