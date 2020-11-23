Nedim Şener Bülent Arınç'a Selahattin Demirtaş'ın teröristleri övdüğü 'Seher' kitabını önerdi

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabını öneren Bülent Arınç'a, Demirtaş'ın yazdığı PKK'nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir’e atıfla verdiği iddia edilen'Seher’ isimli diğer kitabını önerdi.

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Bülent Arınç Habertürk televizyonunda sarf ettiği sözler gündeme oturdu. Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söyledi.

Eleştirilerin odağındaki Arınç'a Erdoğan, isim vermeden "Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" diyerek tepki gösterdi.

Günlerdir konuşulan Arınç köşe yazarlarının da gündemindeydi. Demirtaş'ın Devran isimli kitabının okunması tavsiyesinde bulunan Arınç'a en çarpıcı yanıt Nedim Şener'den geldi.

Şener, Demirtaş’ın kitabına ‘Seher’ adını, 13 Mart 2016 günü Ankara Kızılay’da toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19’u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK’nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir’e atıfla verdiği basında yer aldığını hatırlattı.

"Sonu muhteşem olacak"

Arınç'a seslenen Şener, "O yüzden Bülent Arınç’a, özellikle ‘Seher’ kitabının sonunda yer alan ‘Sonu Muhteşem Olacak’ bölümünü dikkatli okumasını öneriyorum. Demirtaş’ın orada hâlâ PKK’nın “özerklik” hayalinin sözcülüğünü sürdürdüğünü görecektir. Demirtaş o bölümde, babası PKK’nın çukur eylemleri sırasında öldürüldükten hemen sonra dünyaya gelen Bekes isimli bir çocuğun 28 yaşına gelmiş ve doktor olmuş oğlunu anlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Kitapta bahsedilen isimler

Kitaptan Demirtaş'ın çok tartışılacak bazı satırlarını aktaran Şener, yazısına şöyle devam ediyor:

Kitaptaki Bekes isimli 28 yaşındaki gencin mezarlıkta ziyaret ettiği babası ve amcasının mezar taşlarındaki isimleri hatırlıyor musunuz? Birisi babası “Ahmet Tunç”, diğeri amcası “Mehmet Tunç”.

Mehmet Tunç, HDP’lilerin 2016’de sözde özerlik ilan ettiği Cizre’de PKK/KCK Demokratik Halk Meclisleri Başkanı Mehmet Tunç’un bizzat kendisi. PKK’nın çukur eylemleri sırasında 9 Şubat 2016 günü ölü ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen Mehmet Tunç, çukur eylemleri ile ilgili PKK’lıların örgüt yönetimine gönderdikleri 2017 tarihli raporlarda şöyle övülüyor:

“Bodrumlarda direne direne şehadete ulaşacaklarını ama teslim olmayıp diz çökmeyeceklerini haykıran Mehmet Tunç yoldaşların bizden isteği, talimatı onlardan alınan direniş bayrağının zaferle buluşturulmasıdır.”

9 Ağustos 2017 tarihli bir başka raporda ise özerklik ilanı ile çukur eylemlerinde neden başarılı olamadıkları ve Mehmet Tunç’un rolü söyle anlatılıyor: “Özyönetimlerin ilanı ve şehir direnişlerinin başlamasından önce (...) halkımızın Botan alanında örgütlü olduğu, yönetimlerin kararlı bir şekilde devrim havasına hazır olduğunu biliyorduk. Fakat bu hamle başladığında halk yönetiminde bulunan kadro ve legal yönetimler adeta ortadan kayboldular. Cizre’de bu durum Pakize ve Mehmet Tunç yoldaşlar şahsında bazı arkadaşlar tarafından sonuna kadar direnişte ısrar etme, örgüt perspektifini hayata geçirme tutumu açığa çıktı. Fakat genel için aynı şey söylenemez.”

Nedim Şener'in yazısının tamamı için tıklayın