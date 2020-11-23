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Menemen Belediye Başkanı'yla birlikte gözaltına alınan 25 şüpheli adliyede

Hakkında soruşturma açılan İzmir'in Menemen ilçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının emniyetteki işlemleri sona erdi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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İzmir, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında, "THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ" örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Bu süreçte partisinden istifa eden CHP'li Aksoy hakkında, evrakta sahtecilik, ihaleye fesat ve tehdit suçlarından da soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindeki başkan yardımcısıyla belediye yetkilileri olmak üzere toplamda 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemler tamamlandı 

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edildiler 

'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, saat 07.30'da emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 26 kişi, Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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