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Bundesliga'da Max Kruse şov: Köln maçını boş geçmedi

Fenerbahçe'den hatırlanan Max Kruse, Bundesliga'da 9 gole katkı sağladı. Son mücadelede penaltıyı kaçıran Kruse, bu maçı da boş geçmedi.

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Bundesliga'nın 8. haftasında Köln ile Union Berlin karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda gülen 2-1'lik skorla Union Berlin oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 27' Taiwo Awoniyi ve 72. dakikada Max Kruse'den geldi. Karşılaşmada bir penaltı atışından yararlanmayan Kruse, takımının 9 golüne doğrudan katkı yaptı. (8 maç, 4 gol, 5 asist)

Ev sahibi takımın tek golü ise 36'da Ellyes Skhiri'den geldi.

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