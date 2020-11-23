Öner Erkan kimdir Bir Başkadır'da hangi rolü oynuyor?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Bir Başkadır gündemdem düşmüyor. Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da herkesin dilinde. Son olarak dizi hakkında yorum yapan kişi ünlü Doktor Arif Verimli oldu. Arif Verimli dizide en iyi oynayan Öner Erkan'dır dedi. Peki kimdir Öner Erkan?

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Bir Başkadır dizisinde rol alan Öner Erkan, oyunculupu ile Doktor Arif Verimli'den de tam not aldı. Arif Hoca dizide en iyi oynayan kişi Öner Erkan'dır dedi ve gözler Öner Erkan'a çevrildi. Bir Başkadır'da engelli bir genci oynayan Öner Erkan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Arif Verimli bunun sebebini de açıkladı. Ünlü doktor açıklamasında "Oyunculuk eğitimi almış, doğuştan duendesi olanlar; acılıyı, hastayı, sıradanı, aşığı, her şeyi oynayabilir. Serebral Palsi'yi kusursuz oynayabilmek ise üstün yetenek gerektirir. Bir Başkadır'ın en iyi oyuncusu Öner Erkan'dır. Bunun dışında ne analiz ne yorum ne görüş yazacağım" dedi.

Öner Erkan kimdir: Öner Erkan, 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise yüksek lisans yapmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Kuzenlerim dizisi ile yaşamış; Mutlu Ol Yeter, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Deli Saraylı, Kahve Bahane, İki Aile, Aşk Her Yaşta, Canım Benim ve Avrupa Yakası dizilerinde rol almıştır.

Öner Erkan; İtirazım Var, Böcek, Mutlu Aile Defteri, Hırsız Var, Bornova Bornova, 7 Kocalı Hürmüz, Kağıt, Son Osmanlı Yandım Ali ve Organize İşler filmleri ile sinema dünyasında da yerini almıştır.

Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterine hayat vermektedir. Öner Erkan, 1.85 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2013 – 17. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Babamın Cesetleri

2012 – Dhaka Uluslararası Film Festvali – En İyi Erkek Oyuncu – Kağıt

2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festvali – En İyi Erkek Oyuncu – Bornova Bornova

2008 – 15. Adana Altın Koza Film Şenlği – En İyi Erkek Oyuncu -Made in Europe