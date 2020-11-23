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Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu

Demirören Haber Ajansı

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille'in, Lorient'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. Fransızlar, Yusuf Yazıcı'yı göklere çıkardı.

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Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon 9'uncu golünü kaydetti. 6'sı Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere 9 golle takımına büyük katkı sağlayan Yazıcı, dün Lorient'e karşı 4-0'lık skorla kazanılan maçta 2 gol atıp,1 golün de hazırlayıcısı oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bu performansı Fransa basınında da geniş yer buldu. 

L'EQUİPE: YAZICI YÜRÜYÜŞÜ 
Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı. Dergi, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

LE PARİSİEN: MUHTEŞEM YAZICI
Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi. 

LE MONDE: TÜRK YUSUF YAZICI'NIN DEHASI
Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı. 

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