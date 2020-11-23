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Ordu'da yaşlı adamın balık tutma sevdası hayatına mal oldu

Demirören Haber Ajansı

ORDU’nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşerek kaybolan Rafet Şentürk’ün (60) cansız bedenine ulaşıldı.

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İlçeye bağlı Köşe Mahallesi’nde yaşayan Rafet Şentürk, dün sabah Topçam Melet Irmağı'na balık tutmaya gitti. Şentürk’ün eve dönmemesi üzerine aile, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, ırmak kenarında Şentürk’e ait şapka ile çantayı buldu. Bunun üzerine AKUT ekipleri, Topçam Melet Irmağı'nda arama çalışması başlattı. Gece yarısı suda Şentürk’ün cansız bedeni bulundu.

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