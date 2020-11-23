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30 yaşındaki adamın 16 yaşındaki kızın ağzına cinsel organını sokması suç değil!

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten olay paylaşım! Reform tartışmalarına giren Özgenç, Yargıtay'ın vermiş olduğu cinsel istismar kararına dikkat çekip "Türkiye'nin hukuk 'reformu'na değil, hukuku doğru uygulayabilecek hakimlere ihtiyacı var" dedi.

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2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasaları hazırlayan ekibin içinde yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, “hukuk reformu” tartışmasına ilişkin eleştiride bulundu. Hukuk reformuna değil, hukuku doğru uygulayabilecek hakimlere ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Çocuklara yönelik cinsel saldırı ve tecavüz davaları...

İzzet Özgenç, çocuklara yönelik cinsel saldırı, tecavüz davalarında çıkan kararlara tepki gösterdi. “Yargıtay’a göre, örneğin 30 yaşındaki bir erkeğin cinsel organını 16 yaşındaki bir çocuğun ağzına sokarak kendini cinsel yönden tatmin etmesi, suç oluşturmamaktadır?” diyen İzzet Özgenç, sosyal medya şunları yazdı:

“Yargıtay’a göre, örneğin 30 yaşındaki bir erkeğin cinsel organını 16 yaşındaki bir çocuğun ağzına sokarak kendini cinsel yönden tatmin etmesi, SUÇ OLUŞTURMAMAKTADIR ???

Bkz. Yargıtay http://14.CD, 20.9.2018, E. 2015/1067, K. 2018/5323; aynı Daire, 10.4.2017, E. 2014/6744, K. 2017/1914.

Bugünkü durumumuz itibarıyla Türkiye'nin hukuk "reformu"na değil, hukuku doğru uygulayabilecek hakimlere ihtiyacı bulunmaktadır.”

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