Oxford Üniversitesi'nin aşısında hayal kırıklığı! Yüzde 70 koruma sağladı

İlaç şirketi AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşının yüzde 70 koruma sağladığı duyuruldu. Söz konusu açıklama, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 95 düzeyinde koruma sağladığının açıklamasının ardından beklentilerin altında kaldı.

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İngiliz ilaç şirketi AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan AZD1222 adlı aşının ortalama yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurdu. Söz konusu açıklama, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 95 düzeyinde koruma sağladığının açıklamasının ardından beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu aşının yarısı Brezilya'da yarısı ise İngiltere'de olan 20 bin gönüllüye uygulandığı belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının önemli bir yan etkiye neden olmadığı ve tüm etnik köken ve yaş gruplarında etkili olduğu duyuruldu.

3 milyar doz aşı üretilecek

Bununla birlikte, 2021 yılının sonuna kadar 3 milyar doz aşının üretilmesi için çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacağı belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock tarafından yapılan açıklamada, aşının tek dozunun yüzde 90 koruma sağlamasının çok iyi bir haber olduğunu ve İngiltere'de aşıyla birlikte normal hayata dönüşün yakın görüldüğünü açıkladı.

"Çok heyecanlandırıcı bir haber''

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise aşıya ilişkin yaptığı yorumda, "Çok heyecanlandırıcı bir haber. Harika sonuçlar. Bununla birlikte aşının hala bazı güvenlik kontrollerine ihtiyacı var. Bilim insanlarına ve gönüllere tesekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu

AstraZeneca'nın ABD'li ve Alman rakipleri Pfizer/BionTech'ten geçen hafta yapılan açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu. Bir diğer ABD şirket Moderna'nın aşısının ara sonuçlarında yüzde 94,5 etkili olduğı görülmüştü.