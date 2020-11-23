Suudi ihaneti! Netanyahu Selman ve Pompeo ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti

İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a gittiği ve Selman ile Pompeo ile üçlü görüşme gerçekleştirdikleri iddia edildi. Netanyahu'nun basın danışmanı ziyareti dolaylı olarak doğruladı.

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İsrail kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a uçtuğunu ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü bir görüşme yaptığını söyledi.

Haaretz'de yer alan habere göre Mossad Başkanı Yossi Cohen de Netanyahu'yla birlikte Suudi Arabistan'a gitti. Başbakanlık konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, söz konusu uçuş, uçuş takip sitelerinde de görüldü. Başbakanlık konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, söz konusu ziyaret, uçuş takip sitelerinde de görüldü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya gelmişlerdi. Görüşmede, ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti.

Basın danışmanından dolaylı doğrulama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın danışmanı Topaz Luk, İsrail basınında Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberleri dolaylı olarak doğruladı.

Luk'un, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "(İsrail Savunma Bakanı Benny ) Gantz siyasetle uğraşırken, başbakan (Netanyahu) barış yapıyor." ifadesi dikkati çekti. Bu mesajla Luk'un, Netanyahu'nun dün akşam Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek gizlice Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberleri dolaylı olarak yorumlandı.

Uçağın rotası paylaşıldı

Öte yandan İsrail basınında Netanyahu ve İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen'in Suudi Arabistan'a seyahat için kullandığı uçağın rotası paylaşıldı. Haberde uçağın yerel saatle 17.00'de Tel Aviv'den hareket ettiği ve 5 saat sonra da tekrar İsrail'e döndüğü belirtildi.