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Ferit Şahenk, İstinyePark’taki yüzde 42'lik hissesini Katarlılara satıyor başvuru yapıldı

Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'nun varlık satışını sürdürdüğü bir dönemde, Qatar Holding LLC ile 1 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.

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2018 yılında bankalarla yapılandırma anlaşmalarına imza atan Ferit Şahenk, birçok faaliyetini satmasının yanı sıra bazılarında yeni ortaklıklar kurdu.

Bu kapsamda hem yurt içi hem de yurt dışındaki otelleri satan Doğuş Grubu, son olarak İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ın hisselerini devretmeye hazırlanıyor.

1 milyar dolarlık anlaşma

Dünya'nın haberine göre, İstinyePark’ta yüzde 42’lik bir hisseye sahip olan Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, bu payını Katarlı fona satmak için anlaştı.

Doha merkezli Qatar Holding LLC'nin, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki hisseyi almaya hazırlandığı kaydedildi.

İstinyePark'ın ortak kontrolü devralınacak  

Buna göre Qatar Holding LLC, satış işleminin gerçekleşmesinin ardından Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin ortak kontrolünü devralmış olacak.

Başvurular yapıldı

Resmi başvuruların gerçekleştirildiği, satışla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılacağı kaydedildi.

İstinyePark'ın diğer ortağı olan Orjin Grubu'nun hissesinin yüzde 58 olduğu, Katarlı fonun bu hisseyi devralmak için girişimlerde bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

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