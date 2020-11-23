Dağlık Karabağ’daki patlayıcılar! Rusya Ermenistan’a 100’den fazla asker daha gönderdi

RUSYA Savunma Bakanlığı, Uluslararası Mayın Temizleme Merkezi’nden Erivan’a, Dağlık Karabağ’daki patlayıcıları temizlemeleri için 100'den fazla asker daha gönderdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Dağlık Karabağ’daki patlayıcı temizleme çalışmalarında yer almak üzere 100’den fazla askerin daha Erivan’a gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, askeri konvoy, Erivan-Goris-Stepanakert güzergahını izleyecek ve görev yerlerine ulaştıktan sonra mühendislik keşif çalışmaları gerçekleştirecek, arazi, yol ve yapılardaki patlayıcıları temizleyecek, Dağlık Karabağ’da kriz zamanında en çok etkilenen yerlerde kalan patlayıcıları imha edecek.

Neler gönderildi?

Askerler An-124, İl-76 ve Tu-154 uçaklarıyla bölgeye sevk edildi. Uçaklarla birlikte ayrıca 13 askeri ve özel araç gönderildi. Bu araçlar arasında ‘Uran-6’ çok fonksiyonlu mayın temizleme sistemleri, zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı araçlar yer alıyor.