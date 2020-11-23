BIST 1.330
DOLAR 7,77
EURO 9,22
ALTIN 463,42
HABER /  DÜNYA

Dağlık Karabağ’daki patlayıcılar! Rusya Ermenistan’a 100’den fazla asker daha gönderdi

RUSYA Savunma Bakanlığı, Uluslararası Mayın Temizleme Merkezi’nden Erivan’a, Dağlık Karabağ’daki patlayıcıları temizlemeleri için 100'den fazla asker daha gönderdi.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Dağlık Karabağ’daki patlayıcı temizleme çalışmalarında yer almak üzere 100’den fazla askerin daha Erivan’a gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, askeri konvoy, Erivan-Goris-Stepanakert güzergahını izleyecek ve görev yerlerine ulaştıktan sonra mühendislik keşif çalışmaları gerçekleştirecek, arazi, yol ve yapılardaki patlayıcıları temizleyecek, Dağlık Karabağ’da kriz zamanında en çok etkilenen yerlerde kalan patlayıcıları imha edecek.

Neler gönderildi?

Askerler An-124, İl-76 ve Tu-154 uçaklarıyla bölgeye sevk edildi. Uçaklarla birlikte ayrıca 13 askeri ve özel araç gönderildi. Bu araçlar arasında ‘Uran-6’ çok fonksiyonlu mayın temizleme sistemleri, zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı araçlar yer alıyor.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 listesi yayımlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu erkeklere seslendi: Neyi tatmin ediyorsun ayıptır
Şok iddia! Netanyahu Selman ve Pompeo ile görmek için Suudi Arabistan'a gitti
Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs ölüm rakamlarını verdi! Susayım mı, yutkunayım mı?
Prof. Dr. Işıl Var: Koronavirüs gıdadan bulaşmıyor diye düşünmeyin mutasyona uğrayabilir
Oxford Üniversitesi'nin aşısında hayal kırıklığı! Yüzde 70 koruma sağladı
30 yaşındaki adamın 16 yaşındaki kızın ağzına cinsel organını sokması suç değil!
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 4 kıtalık kısa şiirler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeğeninin CIA korumasına alındığı ileri sürüldü
Antalya'da memur kardeşi şoku yaşattı! Annesine 'hileli vasiyetname' düzenlendiğini iddia etti
Kerkük'te 50 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu
Bugün AVM'ler açık mı pazar günü kaça kadar açık?
Yorumlar