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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeğeninin CIA korumasına alındığı ileri sürüldü

Anadolu Ajansı

Kim Jong-un'un 2017'de öldürülen erkek kardeşi Kim Jong-nam'ın oğlunun, babasının öldürülmesinin ardından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından korumaya alındığı iddia edildi.

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New Yorker dergisinde yer alan habere göre, Kim'in yeğeni Kim Han-sol, babasının 4 yıl önce Malezya'da havaalanında sinir gazıyla öldürülmesinden iki hafta sonra Kuzey Kore'den kaçan rejim muhaliflerinin kurduğu "Free Joseon" adlı grupla temasa geçti.

Çin'in Macau Özel İdare Bölgesi'nde yaşayan Han-sol, gizlice Tayvan'a geçerek burada grup üyeleriyle buluştu.  

Grubun lideri Adrian Hong, Han-sol'un Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunmak üzere Tayvan'dan Amsterdam'a gitmek üzere uçak bileti aldığını ancak hareketinden önce Amerikan istihbarat ajanlarıyla buluştuğunu belirtti.

Buluşmanın ardından Han-sol'dan bir daha bilgi alınamadı. O sırada 22 yaşında olan Kim Jong-un'un yeğeninin CIA'in himayesinde yaşadığı tahmin ediliyor. 

Çocukluğundan bu yana yurt dışında yaşayan Han-sol'un, Kim ailesiyle akrabalık bağı sebebiyle Kuzey Kore'deki olası bir yönetim değişikliğinde lider adaylarından biri olabileceği değerlendiriliyor. 

Kim Jong-nam suikastı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen Kuzey Kore istihbaratıyla bağlantılı 4 kişi olayın ardından Malezya'dan ayrılmıştı.

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