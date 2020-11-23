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HABER /  DÜNYA

Kerkük'te 50 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu

Anadolu Ajansı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Reşad Nahiyesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 50 kişiye ait cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu bildirildi.

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Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük'ün Havice ilçesinin Reşad Nahiyesi yakınlarındaki kırsal bölgede, DEAŞ tarafından öldürülen 50 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğunu belirtti. Toplu mezarın bölgedeki Irak Federal Polis Gücü'nün operasyonları sırasında ortaya çıkarıldığını aktaran Harbiye, mezardaki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını kaydetti.

Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor

Cesetlerin kim ya da kimlere ait olduğunun beli olmadığını ifade eden Harbiye, kimlik tespitleri ile ilgili incelemelerin yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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