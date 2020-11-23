Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 listesi yayımlandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Global Power, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 listesini yayımladı. Dev orduların yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekiyor.
Global Power'ın yayımladığı listede toplam 138 ülke yer alıyor. Son sırada Somali yer alırken Yeni Zelanda toplam 48 hava kuvvetiyle 93'üncü sırada kendine yer buldu.
Sıralama neye göre belirlendi?
Listede; ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki gücüne göre belirlendi.
87'inci sırada 63 hava kuvvetiyle Bulgaristan bulunurken, biraz üst sıralarında Küba 79. sırada yer aldığı görülüyor. Küba'nın toplam kuvvet rakamı 80 olarak açıklanmış durumda.
Portekiz, toplam 90 hava kuvvetiyle 75'inci sırada yer alıyor. Danimarka ise Portekiz'in epey önünde 113 hava kuvvetiyle 69. sırada bulunuyor.