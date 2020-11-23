BIST 1.330
DOLAR 7,77
EURO 9,22
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

Eskişehir'de düğün takılarıyla telefon aldı! Herkes onu görmeye köye geliyor

İhlas Haber Ajansı

Düğün takılarıyla aldığı telefonla video içerikleri üretip YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor..

Abone ol

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, yaklaşık bir yıl önce YouTube’ye adım attı. Düğün takılarını satarak aldığı telefonla video çekerek içerik üretmeye başlayan Topkaya’nın şimdilerde 226 binin üzerinde abonesi bulunuyor. Takipçileriyle köy günlerini paylaşan 28 yaşındaki Topkaya, önceleri internet erişiminin kısıtlı olması nedeniyle video yüklemek için 6-7 saat dağ başında beklediğini söyledi.

"Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu"
Konuyla ilgili konuşan Topkaya, YouTuber olma sürecini anlattı. Topkaya, "Düğünü yaptıktan sonra takı paralarıyla telefon aldım. Daha önce donanımlı bir telefonum yoktu. Videolar üretebileceğimi gördüm ve küçük küçük videolarla başlayıp çok sevildik. Şu an çözüldü ama internet sorunum vardı. Video yüklemek için traktörle dağa gidiyordum. Benim hayatımla ben gibi yaşıyorlar. İnsanları mahrum bırakmamak için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu. Ne yaşıyorsak onları gösteriyoruz. Sabah kalktık, çayımızı içtik, koyunlarımıza ve ineklerimize baktık yani köyde insan ne yaparsa onu yapıyoruz. Kara çaydanlıktan çay içmek, dağda yemek pişirmek bunları kurgu olmadan kendimiz yapıyoruz. Ana tema zaten çoban olduğum için koyunlarımız, ineklerimiz ve tarım üzerine bir hayat" diye konuştu.


"Takipçileri köyüne kadar gidiyor"
Hafta sonları köyüne gelerek kendisinin ziyaret eden takipçilerinin olduğunu aktaran Topkaya, "Beni görenler dağda yanıma gelip baklava getiriyorlar, yemek getiriyorlar bir insan bir insana ne hediye ederse hediye ediyorlar. Hafta sonları köye çok kişi geliyor. Hayalim şu; köy hayatında bir noktadan başladım ve kendimi geliştirerek gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da astım hastası eşine yaptıkları şok etti! Yatalak oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve euro dalgalı seyrediyor! İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
Süleyman Soylu erkeklere seslendi: Neyi tatmin ediyorsun ayıptır
Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs ölüm rakamlarını verdi! Susayım mı, yutkunayım mı?
Prof. Dr. Işıl Var: Koronavirüs gıdadan bulaşmıyor diye düşünmeyin mutasyona uğrayabilir
Oxford Üniversitesi'nin aşısında hayal kırıklığı! Yüzde 70 koruma sağladı
30 yaşındaki adamın 16 yaşındaki kızın ağzına cinsel organını sokması suç değil!
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da Ukraynalı aileyi taciz etti! 12 yaşındaki kız çocuğuna dokundu
İstanbul'da sadece bir mahallede 2 bin 200 vaka var! Muhtar açıkladı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu:Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Dağlık Karabağ’daki patlayıcılar! Rusya Ermenistan’a 100’den fazla asker daha gönderdi
Koronavirüsten 48 saat koruyan burun spreyi üretildi
Haldun Dormen kaç yaşında aslen nereli Haldun Dormen'e ne oldu?
Yorumlar