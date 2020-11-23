Sergen Yalçın'dan Atiba'ya övgü: Her eve lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir galibiyetini değerlendirdi Atiba Hutchinson'ı överek, "Her eve lazım" dedi.

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-2'lik Medipol Başakşehir galibiyetini değerlendirirken "Milli maç arasını sağlıklı geçirmedik. 2 haftadır 10 kişi antrenman yapıyorduk. Bazı oyuncularımız fizik olarak eksikler. Tüm dünya, ülke zor bir süreçten geçiyor. Onun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Maçtan önce Başakşehir'in favori gösterilmesini ise Beşiktaş çalıştırıcısı, "Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Kağıt üzerinde favori olup, kaybettiğimiz maçlar oldu. Oyuncuların performansı çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmak önemli değil. Önemli olan oyuncuların iyi oynaması" değerlendirmesini yaptı.

"Bu galibiyet bizim için çok önemliydi" diyen Yalçın şöyle devam etti, "Geleceğe umutlu bakmamızı sağladı. İlk 45 dakikada muhteşem oynadık. 2. yarı baskı yedik. Futbolcular rehavete kapıldılar ve 2 gol yedik. Ciddi bir değişkenlik yaşadık. Geçen seneki kadrodan önemli oyuncular gitti. Yeni oyuncular aldık. Bir süreç gerekiyor. Aslında normalleşmeye çalışıyoruz."

"Atiba her eve lazım"

Medipol Başakşehir 1 gol 1 asistle tamamlayan 37 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson'ı öven Sergen Yalçın, "Atiba her eve lazım bir futbolcu. Bazen takım için bir şeyler yaratmak lazım. N'Koudou'yu kullanamıyoruz. Bazen değişik pozisyonlarda değişik oyuncular kullanıyoruz. Larin'i o mevkide düşünmüyorduk. Ama arzusu, oynama isteğinin ardından onu orada kullandık. Futbolda artık defansif, ofansif orta saha mı kaldı? Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top bizdeyken hücumcu. Oyuncular savunmayı da hücumu da birlikte yapacak. Dünya futbolunda yok savunmacı, yok hücumcu diye bir şey yok" diye konuştu.

Adem Ljajic konusu

Adem Ljajic'in fiziksel gücünü kazanamadığını belirten Sergen Yalçın, "Ljajic'in durumu farklı. Geçen sene bir ara iyi oynadı. Sonra sakatlandı. PAOK maçı bizim planlarımız arasında yoktu. Yolda çıktı. Normal programda yoktu. Adem sezon başında geldiğinde tekrar sakatlandı. Aylardır antrenman yapmıyor. Adem'in performansını yakalaması lazım" dedi.

''Fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor''

Ljajic'in maçlar öncesi elleri cebinde görüntü vermesinin hatırlatılması üzerine ise Sergen Yalçın, "Adem gerçekten yetenekli, iyi ve kaliteli bir oyuncu. Fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor. En önemli problem o. Adem 2-3 hafta antrenman yapmaya başladı. Fizik gücünü yakalaması lazım. Adem'de kalite var. O mevkide Ljajic, Mensah var. Şu anda oynamıyor. Biraz dışarıda kaldı. Psikolojik orada kendini biraz dışarıda hissedebilir. Oyuncunun kendi içinde problemleri olabilir. Ama bizde herkes oynayabilir. Yeter ki oynamak istesin. O mücadeleyi versin. O mücadeleyi vermeyeceksen oynamayacaksın" ifadelerini kullandı.

"Bir an evvel bu hastalık bitsin diye bekliyoruz''

Maçlarda taraftarın olmamasının eksikliğine vurgu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Taraftarın olmaması herkes için farklı. Atmosfer lazım. Başka bir etken yok. Oyuncular kendi işini kendi halledecek. Bir an evvel bu hastalık bitsin diye bekliyoruz. Çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Teknik direktör arkadaşlarım yanlış anlamasın. Oyunculara aman şunu yapmayın, bunu yapmayın diyoruz. Covid'i en çok yaşayan takımız herhalde. 13-14 futbolcu oldu. Rossier düzeldi. N'Sakala düzeldi. Yavaş yavaş oyuncular dönüyor. Ancak oyuncular antrenman yapamıyor. 10-12 gün antrenman yapamıyorlar. Bunlar takıma dönüyor ve onlardan iyi performans bekliyoruz. Oyuncular da insan. Oyuncuların çok fazla üstüne gitmeyelim. Oyuncular iyi veya kötü oynayabilir. Maç kaybedebiliriz" sözleriyle yaşanan zorlukları dile getirdi.

''Kaleci transferi yapmayacağız''

Kaleci transferi yapmayacakların kaydeden Sergen Yalçın, "Ben 2 tane kaleciyle yola çıktım. Bize diyorlar ki 'Gençleri oynat.' Ben de 'tamam' diyorum. 2 tane kaleciyle oynuyorum. Sonra diyorlar ki 'Kaleci al.' Kaleci almayacağım. Medya sonra bana 'Neden kaleci almıyorsun' demeyecek. Kulübüme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane yabancı kalecinin maliyetine bakın. Kalede bir risk aldık. Risk almadan başarılı olamazsın. Kaleciyi kesinlikle almayacağım. Doğrusu ne olursa olsun almayacağım. 16 yaşında üçüncü kalecimiz var. O da iyi bir kaleci olacak. Utku olmasaydı 16 yaşındaki Emre'yi oynatacaktık. Önemli değil.

''Bizde yedek diye bir şey yok''

Rıdvan da oynuyor. Acele etmeyelim. Zamanı gelince oynaması gerekirse oynar. 2 tane sol bekimiz var; N'Skala ve Rıdvan. 3. bir sol bek düşünmedik. Ya Rıdvan'ı ya da Nskala'yı oynatacağız. Zaman zaman biri zaman zaman biri oynar. Bizde herkes oynuyor. Bütün oyuncularımız oynadı. Bizde yedek diye bir şey yok. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımızı hazır tutmak zorundayız. Haftada 3 maç oynayacağımız dönem başlayacak. O zaman da bütün oyunculara ihtiyacımız olacak." dedi.

''Basında çıkan isimlerle ilgili bizim bir düşüncemiz yok"

Transfer söylentilerini de yalanlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Şu anda başkanımız ve yönetimimizle devre arası için bir plan program yapmadık. Basında çıkan isimlerle ilgili bizim bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.