BIST 1.333
DOLAR 7,78
EURO 9,24
ALTIN 470,72
HABER /  SPOR

Okan Buruk'tan Mert Günok açıklaması: UEFA oynar izni verdi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert'te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA oynar izni verdi" dedi.

Abone ol

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk şu ifadeleri kullandı; "Manchester galibiyeti sonrası lige dönüşte sıkıntılar yaşadık,Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka. Yoğun bir fikstürdeyiz. Zor bir süreç, iyi yanı Mart'a kadar milli maç olmaması. Milli takım için de yoğun bir fikstür var. Şenol hoca için de zor bir süreç. En büyük zorluğu yaşayan futbolcular. Futbolcuları robot gibi görüyoruz. Evlerine zor gidiyorlar"

"Biraz daha hoşgörülü olmalıyız"
"Bu kadar çok maç oynayan oyuncu milli takımdan eleştiriyle dönüyor, bir de milli takım hocasına eleştiri yapıyoruz. Biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Hocalara ve teknik adamlar için yapıcı olmalıyız"

''UEFA oynar izni verdi"
"Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert'te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA oynar izni verdi"

Sakatların durumu
"Aleksic bizle beraber değil, Mehmet Topal'ın adalesinde yırtık var, Caaiçara yok, Crivelli yok önümüzdeki hafta düzelir başka eksik yok. İnşallah Türkiye'yi Manchester'da da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

SON DAKİKA HABERLERİ
Kayseri'de satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrendi
Dolar ve euro dalgalı seyrediyor! İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
Süleyman Soylu erkeklere seslendi: Neyi tatmin ediyorsun ayıptır
Suudi ihaneti! Netanyahu Selman ve Pompeo ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti
Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs ölüm rakamlarını verdi! Susayım mı, yutkunayım mı?
Prof. Dr. Işıl Var: Koronavirüs gıdadan bulaşmıyor diye düşünmeyin mutasyona uğrayabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenliği bırakıp müteahhit olan iş insanı, 33 yılda 13 okul yaptırdı
Aziz Sancar'dan ailesi Ermenistan tarafından katledilen Hatice'ye eğitim yardımı
Ruhsar Pekcan: Fahiş fiyat uygulayan 208 firmaya ceza kesildi
Ev alacaklar son oyuna dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar
Düşük faiz stokları eritti ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katladı
Öner Erkan kimdir Bir Başkadır'da hangi rolü oynuyor?
Yorumlar