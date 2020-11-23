Robot süpürgeler evinizi dinliyor! ABD'de yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar

ABD'de, son dönemde popülaritesi giderek artan robot süpürgelere yönelik araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda, robot süpürgelerin içerisine koyulan elektronik alet sayesinde evdeki sesleri dinleyebileceği ortaya koyuldu. Bu bilgi evinde robot süpürge bulunanları tedirgin etti.

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Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla evimizin içine kadar giren akıllı robotlar, günlük işlerimize yardımcı oluyor. Özellikle temizlik denince akla ilk gelen robotlardan olan akıllı süpürgeler, pandemi döneminde en çok tercih edilen ev aletlerinin başında geldi.

ABD'de Maryland Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, sinyal işleme ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak, normalde mikrofonları olmayan bu robotları birer kayıt cihazına dönüştürdü. Araştırmacılar, ışık algılama ve uzaklık ölçme "Lidar" teknolojisi kullanan tüm cihazların, bu yöntemle sesleri dinleyebileceğini söyledi.

raştırma ekibinden Dr. Nirupam Roy, "Hiçbir şey düşünmeden bu cihazları evimize getiriyoruz. Ama çalışmamızla, mikrofonları olmamasına rağmen, bu cihazların navigasyon için kullandığı sistemlerin başka bir amaca uygun hale getirilebileceğini ve evdeki konuşmaları dinlemek için kullanabileceğini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

İzlediği rotayı bulut sisteminde depoluyor

Bu cihazlarda kullanılan Lidar teknolojisinde robot süpürge, lazer ışınları yansıtarak yönünü buluyor ve eşyalara çarpmıyor. Bu teknolojide, sinyalin gidişiyle dönüşü arasındaki zaman farkı temel alınarak uzaklık ölçülüyor. Uzmanlar, robot süpürgelerin odalar için oluşturduğu haritaların sıklıkla bulut sistemlerinde depolandığını ve bunların gizlilik ihlallerine açık olduğunu söylüyor.