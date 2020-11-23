Çin aşısı Ankara'da başladı ilk aşı gönüllü olan öğretmen anne ile kızına

"Kızımla birlikte yaptırdık, kendisi karar verdi"

Anne Durmaz, "Evde Covid geçiren olmadı. Hepimiz dikkat ediyoruz. 3 çocuğum var, onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Kızımla birlikte yaptırdık. Kendisi karar verdi. Diğer iki çocuğum henüz yaptırmadı. Herkes kendi kararıyla buna karar verdi. Gereken tedbirleri aldım zaten. Bundan sonraki süreç Allah'a kalmış. Ben her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir Allah'tan" diye konuştu.