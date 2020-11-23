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15 Temmuz'da darbecilerin planlarını bozmuştu! Kahramanmaraş'tan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta, 15 Temmuz’da darbecilerin planlarını bozarak engelleyen 5. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Bayram Ölçücüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kalp krizi sonucu vefat eden Albay Bayram Ölçücüoğlu’nun cenazesi İstanbul Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Kahramanmaraş'ta FETÖ'cülerin hain planlarını bozan Ölçücüoğlu, darbe girişiminin ardından kısa bir süre önce Marmara Ereğlisi Garnizon Komutanı olarak görev yapmış, buradan da İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda görevlendirilmişti. 51 yaşındaki Ölçücüoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

Dönemin Kahramanmaraş Garnizon Komutanı darbeci Albay Uzay Şahin, Kahramanmaraş'taki stratejik binaların abluka altına alınması emrini vermiş, Albay Bayram Ölçücüoğlu ise verilen emirlere uymayarak kanlı girişimi engellemişti.


"TSK, devletine, milletine silah sıkmaz"
Albay Bayram Ölçücüoğlu darbe girişiminin ardından verdiği bir mülakatta o geceyi “Ona Albay demek yakışıksız olur, o vatan haini beni aradı, sıkıyönetim ilan edildiğini, önce valilik ve emniyet binaları ile belediye binalarını ablukaya almamı istedi. Ben ise emre uymayacağımı söylemem üzerine ‘seni yüce divanda yargılatırım’ diyerek beni tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri cani, katil değildir. Bunlar TSK üniforması giymiş bir avuç teröristtir. TSK, devletine, milletine silah sıkmaz.” sözleriyle anlatmıştı. 

Tugay önüne iş makineleri konuldu
Darbe girişiminin olduğu gece Genelkurmay'dan 23.04’te sıkıyönetim ilanıyla ilgili emir geldiğini de belirten Albay Ölçücüoğlu, “Milletimiz bu darbe girişiminin olumsuz sonuçlanmasında büyük emekleri oldu, biz milletimizle birlikteyiz. Tugay önüne iş makineleri konuldu, valimizle görüştükten sonra bu hain plan püskürtüldüğü için kurban kesmeyi de düşünüyoruz” ifadelerine yer vermişti.

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