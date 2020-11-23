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Hakkari'de 50 yıllık çığ kabusuna son verildi

Hakkari Valiliği, Ağaçdibi köyünde dağın eteğine perdeleme yaparak, yaklaşık 50 yıldır yaşanan çığ kabusuna son verdi. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, Ağaçdibi köyünde yaklaşık 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine son vermek için çalışma başlattı. Köyün üst kısımlarında bulunan dağlık alanın yamaçlarında çalışma başlatan ekipler, zirveye 50 metrede bir perdeleme yaparak rüzgar ve doğal sebeplerden oluşan kar yüklerini azalttı.

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Hakkari Valiliği, Ağaçdibi köyünde dağın eteğine perdeleme yaparak, yaklaşık 50 yıldır yaşanan çığ kabusuna son verdi. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, Ağaçdibi köyünde yaklaşık 50 yıldır yaşanan çığ tehlikesine son vermek için çalışma başlattı. Köyün üst kısımlarında bulunan dağlık alanın yamaçlarında çalışma başlatan ekipler, zirveye 50 metrede bir perdeleme yaparak rüzgar ve doğal sebeplerden oluşan kar yüklerini azalttı.

70 haneden oluşan köyün 600 nüfuslu olduğunu belirten Ağaçdibi Köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, yaklaşık 50 yıldır köylerin çığ tehlikesi altında bulunduğunu ifade ederek, İl Özel İdaresi ekiplerinin bu kabusa son verdiğini söyledi.

Adıyaman, ”Yaklaşık 50 yıldır köyümüz çığ tehlikesi altında idi. Ekipler, çığı engellemek için perdeleme yaptılar. İnşallah bu çığ tehlikesi artık sona erecek. Bu anlamda Valimiz İdris Akbıyık başta olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar’a teşekkür ediyoruz” dedi.



1992 yılında köyde meydana gelen çığda evlerin kar altında kaldığını hatırlatan Adıyaman, “Kış aylarında köy halkı korku yaşıyordu. Bizler de tehlike geçene kadar başka mahallelere gidiyorduk. İnşallah bundan sonra bu çığ kabusu bitecek” ifadelerini kullandı.



Hasan Adıyaman isimli vatandaş ise 50 yıldır köyde yaşadığını dile getirerek, “Kış aylarında korkudan evlerimizde kalmıyorduk. Valilik durumu öğrenince hemen konuya el attı ve bizi bu korkulardan kurtardı. Valimiz başta olmak üzere İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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