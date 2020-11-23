Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lorient'i 4-0 yendi Fransızlar mest oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol kaydettiği 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti. Fransız medyası, Yusuf Yazıcı'yı öve öve bitiremedi.

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Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille'in, Lorient'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. Fransızlar, Yusuf Yazıcı'yı göklere çıkardı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı. Lille'de karşılaşmanın 2'inci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının 2'nci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada Luiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı.

Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2'nci sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.

L'equipe: Yazıcı Yürüyüşü

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göstererek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı. Dergi, Yazıcı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

Le Parisien: Muhteşem Yazıcı

Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdiğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor' başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi.

Le Monde: Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası

Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı.