Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi! Şoför yaralandı

İSTANBUL Sarıyer'de bir taksi hızını alamayarak evin bahçesine girdi. Takside sıkışan şoför, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Abone ol
SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Takside sıkışan şoför, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.