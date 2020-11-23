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FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

Taraf Gazetesi'nde yayımlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber üzerine başlayan davada, Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları davada karar çıktı.

FETÖ'cü Mehmet Baransu, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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