Yerden yere vurulan Şenol Güneş'ten Yusuf Yazıcı itirafı

UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen ve yerden yere vurulan teknik direktör Şenol Güneş, ''Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamayı tercih ettim ama ikisinden birinin yerine Yusuf ile başlayabilirdim. Yusuf yetenekleri itibariyle sonuç alma açısından çok önemli bir oyuncu.'' dedi.

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Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta sonuncu olarak küme düşen A Milli Takım için açıklamalarda bulundu.

Milli takımın turnuvada beklentilerin altında kaldığını söyleyen Güneş, "Turnuva boyunca yeterince coşkulu değildik. Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Oyun kimliğimiz var bunu biliyoruz. Çok oyuncu oynattım doğrudur. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaptım" diye konuştu.

"Hedeflerimiz belli: Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası"

Tecrübeli teknik direktör asıl amaçlarının Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olduğunu vurguladı ve "Milli takıma çağrılan her oyuncu değerlidir. Bu yarış geride kaldı. Mart’ta başlayacak maçlara daha iyi başlayacağız. Kamuoyuna mazaretler sunmayacağız. Doğru yoldan gittiğimizi düşünüyoruz. Bu sonuçların bizi yolumuzdan çevirmesine izin vermeyeceğiz. Hedeflerimiz belli, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası var. Evet kötü bir turnuva geçirdik. Ayağımzı takıldı, yere düştük, ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız" ifadelerini kullandı.

''O yüzden derslik maçlardı"

Milli Takımda geniş bir kadro yaptıklarını kaydeden güneş, "Bazı oyuncuları görmek istedik. Oyuncularımız kötü değil. Oyuncuları tek tek analiz ettiğnizde formda diyemiyoruz. Fiziksel ve zihinsel dağınıklık yaşadık. O yüzden derslik maçlardı" diye konuştu.

"Yusuf ile başlayabilirdim"

Macaristan maçında 55. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı ile ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "17'si benim dönemimde olmak üzere 26 kez milli oldu. Evet daha çok sonradan girdi oyuna ama direkt oynadığı zamanlar da var. Enes ile birlikte Almanya maçında en çok eleştirilen iki oyuncudan biriydi. Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamayı tercih ettim ama ikisinden birinin yerine Yusuf ile başlayabilirdim. Yusuf yetenekleri itibariyle sonuç alma açısından çok önemli bir oyuncu. Yusuf daha iyisini yapacak yeteneğe sahip" yorumunu yaptı.