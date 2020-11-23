Aralık'ta zirve yapacak! Koronavirüs sürecinde 'mevsimsel grip' uyarısı

Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil, koronavirüs ile mevsimsel gribin aynı andan yaşanmasının hastalığı daha ağır seyrettireceğini söyledi. İtil, Aralık ayında gribe neden olan İnfluenza virüsünün zirve yaptığını belirterek uyardı.

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Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele sürerken kış aylarının gelmesiyle mevsimsel grip sezonu da açıldı. İnfluenza ve diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarının görülme sıklığının artması bekleniyor. Uzmanlar iki virüsün aynı anda etkili olmasının hastalığın daha ağır seyretmesine neden olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil, "Türkiye'de bu yıl kış sezonuna ait resmi bir rakam olmamakla beraber, influenza olguları birkaç merkezden bildirilmiştir. Çoğu zaman influenza Aralık sonu zirve noktasını yapar" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın influenza verilerinin Mart ayından bu yana güncellenmediğini öne süren itil, şunları söyledi:

"Bu veriler ve SARS CoV-2 verileri birlikte değerlendirildiği zaman daha doğru konuşmak mümkün olacaktır. Güney yarım küredeki bazı deneyimler alınan Covid-19 önlemlerinin influenza aktivitesini de azaltmakta işe yaradığını düşündürmektedir. Öte yandan Covid-19'un tekrar tırmanışa geçtiği şu günlerde iyimser bir tablo çizmek zordur."

"İki hastalığın şikayetleri ve laboratuvarı karışır. O nedenle moleküler ya da hızlı testlerle yaygın influenza testi yapılması da gerekmektedir. Tedavi bulunan ajana göre düzenlenmelidir. Her iki mikrobun birlikteliği önceki serilerde düşüktür ancak birlikte olma durumu hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabilir."

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sigara yasağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dernek olarak yasağı desteklediklerini söyleyen Köktürk, "Maskenin kalabalıkta inmesini gerektiren hiçbir şey uygun değildir. Hele sigara ile nefesin kuvvetle ileriye üflenmesi virüsün daha hızlı yayılımına katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Korona hastalarının 3'te 1'i sigara kullanıyor

Sigaranın Covid'e yakalanma riskini artırdığını belirten Köktürk, "Türkiye'de Covid-19'lu hastalarına yönelik yapılan tek merkez çalışmalarda olguların üçte birinin aktif sigara içimi tespit edilmiştir" dedi.

Köktürk: Önlemlerin geri gelmesi olumlu ancak geç kalındı

Köktürk, Türk Toraks Derneği'nin yaptığı çalışmada aktif sigara içiminin Covid-19 nedeniyle ölüm riskini 3.77 kat artırdığını kanıtladığını hatırlattı. koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere de değinen Köktürk, "Önlemlerin geri gelmesi olumludur ancak geç kalınmıştır. Ayrıca AVM lerin açık kalması uygun değildir. Uzun bir zamandan beri tam kısıtlanma ihtiyacı yeniden doğmuştur" değerlendirmesini yaptı.