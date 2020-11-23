Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının son durumu ile ilgili çarpıcı sözler! 10 katı kadar

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de salgının son durumunu çarpıcı sözlerle özetledi. Prof. Dr. Ceyhan, günlük hasta sayısına ilişkin, “Ağır hasta sayısıyla hesapladığımız zaman, 10 katı kadar rakam civarında düşünülebilir. Tabii tespit edilemeyenler” dedi.

Abone ol

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs can kaybı ve hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Salgının 3. pik döneminde olduğu bilinmekte. Ciddi oranda artan sayılarla birlikte Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar ise geri döndü. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgında son durumu Başkent Kulisi programında değerlendirdi.

Koronadan en başındaki döneme rağmen 10 katı daha ağır bir salgın döneminde olunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi;

“Mart-Nisan dönemindeki durumun 10 katı daha ağır bir salgın dönemindeyiz. Çin ve bazı ada ülkeleri hariç bütün ülkeler çok ağır etkilendiler. Vaka sayısını bilemiyoruz. Tahmin ya da bir hesaplama yaptığınız zaman belli kriterlere bakmanız lazım. Ağır hasta sayısıyla hesapladığınız zaman, 10 katı kadar rakam civarında düşünülebilir. Tabii tespit edilemeyenler. Bütün dünyada aynı şekilde”

“Kronik hastalık gibi şeyler olan birisi çok daha az virüsle hastalığı daha ağır geçirebiliyor” diyen Prof. Dr. Ceyhan, “Vücudun bağışıklık sistemiyle virüsler arasında savaş bu. Bazen çok virüs alıyorsunuz, kişinin bağışıklık sistemi çok güçlü. O fazla miktarda virüs yenemiyor. Ama diyelim ki yaş, kronik hastalık gibi şeyler olan birisi çok daha az virüsle hastalığı daha ağır geçirebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 aydan sonra koruyuculuk devam ediyor mu etmiyor mu onu zaman gösterecek. Pozitif çıkan iyileşenler 6 ay korunuyorlar. Bu testin ilk hafta içinde duyarlılığı maksimum yüzde 68. İkinci haftada yüzde 50'ye, üçüncü haftada yüzde 38'e düşüyor. Bu virüs vücuda girdikten sonra bir hücrenin içine giriyor. Hücreyi patlatıyor, açığa çıkan virüsler hemen yandaki hücreye giriyor. Test yaptırdığınızda patlama anındaysa pozitif, çoğalma anındaysa negatif çıkıyor”