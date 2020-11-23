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Ekrana çıkmama sebebi belli oldu! Cansın Helvacı koronavirüse yakalandı

A Haber'de gece haberlerini sunan Cansın Helvacı koronavirüse yakalandı.

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Ekrana çıkmama sebebinin Coronavirus olduğunu duyuran Cansın Helvacı, hastalığı annesine ve kardeşine de bulaştırdığını belirtti. Cansın Helvacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Semptomlu ve zor bir süreç geçirdim, geçiyorum. İşin kötüsü anneme ve kardeşime bulaştırdım. Üçümüz farklı semptomlara sahibiz. Süreç devam ediyor. Henüz atlatamadık. Mesajlara, aramalara dönemediğim zamanlar oldu bu süreçte anlayışınıza sığınıyorum. Ama her birini gördüm. Arayan, soran yanımızda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

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