Araç muayene ücretlerinde fiyat artışı belli oldu! Kredi kartıyla ödeme dönemi

Milyonlarca araç sahibi vatandaşı ilgilendiren araç muayene ücretlerinde fiyat artışı belli oldu. 2021 için yüzde 9.11 oranında artış bekleniyor. Ayrıca, araç muayene ödemelerinde kredi kartı dönemi başlıyor

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Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kredi kartı ile ödeme

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

Taksit söz konusu mu? Kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.