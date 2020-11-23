Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili flaş iddia! MAK Danışmanlık'ın Başkanı açıkladı

Berat Albayrak'ın ani bir kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesiyle ilgili MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan flaş bir iddia geldi. Kulat, "Albayrak'ın istifası ekonomi ile ilgili eğil, ailevi bir mesele" dedi.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İstifanın perde arkasında ekonomiyle ilgili tartışmaların değil, aile içi bir meselenin olduğunu iddia etti.

"Çok net olarak söyleyeyim, medyaya yansıyan kulislerde alınan bilgilerin yüzde 90'ı doğru değil" diyen ünlü anketçi Kulat, "Bu tamamen aile içi bir mesele, çok net. Tahmin değil. Bu aile içi bir mesele, ekonomi ile falan alakası yok, çok net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Tamamen aile içi bir mesele, Politik farklılıklarla ilgisi yok

"Ekonomi ile ilgili farklı düşündükleri yerler var, aynı düşünmedikleri noktalar olmuş ama bunlar olabilecek şeyler" diyen Kulat şöyle devam etti: "Ancak çok net söyleyeyim, tamamen aile içi bir mesele. Politika farklılıkları ile ilgisi yok. Çok net bir değerlendirme yapıyorum bu konuda. İşin böyle bir boyutu var.”

Bahçeli'nin en sevdiği iki bakandan biriydi!

MHP'nin bu istifade etkisi olup olmadığına ilişkin iddialarla alakalı da konuşan Kulat, "Şu an Devlet Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan sayın Süleyman Soylu'dur diğeri de Berat Albayrak'dır. Bunu çok net ifade edebilirim. Kendilerinin daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum. Berat Albayrak'dan MHP'nin bir şikayeti bildiğim kadarıyla hiç olmadı" dedi.