2021'de ortalama maaş zammı yüzde 17 olacak! Özel sektörde çalışanlar dikkat
Uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon ile Endeavor Derneği'nin yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren araştırmaya göre, özel sektör firmaları yeni yılda çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayımlandı.
Evden çalışma seçeneği
Uluslararası şirketlerin yaptığı araştırma, yüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi sonrası bir çok şirketin çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunmayı planladığını da gösterdi.
Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırma, girişimci şirketlerin çoğunun zam hazırlığı yaptığını ortaya koydu.
Yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor
Raporun sonuçlarına göre, pandeminin yarattığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek.